Samsun'da 859 Polisle Huzur Operasyonu

SAMSUN'da polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda 859 polis görev aldı.

Türkiye genelinde düzenlenen ' Huzur 10 operasyonu' kapsamında Samsun ve ilçelerinde yapılan uygulamalarda 859 polis görev aldı. Operasyonda sivil ve resmi ekipler, sokak, cadde, iş yeri denetimi, şüpheli şahıslar üzerinde denetimler ve şehrin giriş ile çıkışlarında trafik kontrolü yaptı. Uygulamaların akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

- Samsun