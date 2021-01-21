Samsun'da 85 yaş üstü vatandaşları aşılama çalışması başladı

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 85 yaş üstü vatandaşların aşılama çalışmasının başladığını söyledi.

Oruç, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdürülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulama sürecinin devam ettiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının belirlediği sıralamaya göre Kovid-19 aşı uygulamasını adım adım sürdürdüklerini vurgulayan Oruç, "Bu çerçevede ilk etapta öncelikli risk grubu olarak belirlenen sağlık çalışanlarımız, huzurevi, engelli ve bakımevi gibi merkezlerde kalan misafirlerimiz, buralarda görev yapan çalışanlar ve 90 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasına başlamıştık." dedi.

Oruç, bugün itibarıyla 85 yaş üstü vatandaşların aşılama işlemine de başladıklarına dikkati çekerek, "Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız Alo 182 hattını arayarak ya da MHRS uygulamaları üzerinden randevu oluşturarak başvurularını yapabilir. Başvurularını oluşturan vatandaşlarımız, isterlerse randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabilecekleri gibi sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olduklarını belirtmeleri halinde hekim ve uzman sağlık personeliyle evlerine gelecek mobil aşı ekiplerimize ikametlerinde de yaptırabilirler." ifadesini kullandı.

Aşı uygulamasının Türkiye'de mecburi değil, gönüllülük esasına göre sürdürülen bir uygulama olduğunu vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Özellikle risk grubunda olan vatandaşlarımız için aşının hayati önemi düşünüldüğünde 85 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın hiç tereddüt göstermeden mutlaka başvurularını yapmalarını, aşı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız aşılama süreciyle ilgili bilgi almak istedikleri bir konu olursa İl Müdürlüğümüzün 311 25 21/22/24 nolu telefonlarından Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattımızı arayarak da bilgi alabilirler. Sağlık Müdürlüğü olarak deneyimli aşı ekiplerimizle Kovid-19 hastalığını ilimizden uzaklaştırmak için etkin şekilde aşı uygulamasını sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da aşı süreci tamamlanana ve Sağlık Bakanlığımız tarafından, 'Artık bitti' denene kadar önlemlere azami dikkat gösterip, kurallara uyarak yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte mücadele edersek kazanabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün