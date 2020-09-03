Samsun'da 81 kilo esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da 81 kilo esrar ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 81 kilo esrar, 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 81 kilo esrar ele geçirildi
03.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:40

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 81 kilo esrar, 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekipleri Değincek Mahallesi'nde belirlenen noktalara operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Ozon"un da kullanıldığı operasyonda, bir ev, eve ait eklentiler ile mısır tarlalarında yapılan aramalarda yaklaşık 81 kilo kubar esrar maddesi ile 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Sinan Akçıl Fatma Girik Metin Özülkü Pınar Tartan
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Eylül Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Samsun'da 81 kilo esrar ele geçirildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 17:40:14. #1.14#
title