Samsun'da 8 servis aracına 9 bin 128 TL ceza

15.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:05

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince "İşçi ve Personel Taşımacılığına Yönelik" özel denetim sonucu 148 araç kontrol edilerek, 8 araca toplam 9 bin 128 TL trafik idari para cezası uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.



Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Şehir içi, şehirlerarası kara yollarında özel veya kamuya ait işletme/fabrikalara personel/işçi taşıyan servis araçlarının karıştığı kazaların azaltılması ve bu tür taşımalarda kullanılan araçların teknik yeterlilikleri sağlaması ve yetki/izin belgesiz olarak faaliyette bulunmamaları maksadıyla, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince 14 Şubat 2020 tarihinde 'İşçi ve Personel Taşımacılığına Yönelik' özel denetim icra edilmiştir. Denetim neticesinde 148 araç kontrol edilerek, 8 araca toplam 9 bin 128 TL trafik idari para cezası uygulanmış, 4 araç trafikten men edilmiştir. Uygulamaya 23 Jandarma trafik timi, 57 personel katılmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA