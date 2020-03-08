Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun Valiliği öncülüğünde, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çok sayıda kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende konuşan Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, sevgiyi, fedakarlığı, hoşgörüyü ve duyarlılığı temsil eden kadınların huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.

Kadın hak ve özgürlüklerindeki ilerlemelerin, kadınları toplumsal yaşamda hak ettikleri konuma taşıdığını belirten Balcı, "Bu mücadele, demokrasinin ve insan haklarının gelişmesine de büyük katkıda bulunmaktadır. Kadınların siyasi alan başta olmak üzere, sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, kısacası toplumsal yaşamın tüm alanlarında erkeklerle eşit haklara sahip olması ve bu hakların pozitif ayrımcılıkla zenginleştirilmesi de kadınlarımıza verdiğimiz değerin bir diğer ifadesidir." dedi.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Samsun Şubesi Başkanı Filiz Öztopal, ayrımcılığa karşı mücadele ettiklerini vurgulayarak, "8 Mart kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması, karar mekanizmalarında yer alması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin, yaşamın her alanındaki kadın sorunlarına çözüm önerilerinin bir kez daha dile getirildiği gündür." diye konuştu.

Kadınların yüzyıllardır şiddetin her türlüsünü, yoksulluğu, işsizliği, güvensizliği, savaşı, ırkçılığı, cinsiyet ayrımcılığını en yoğun ve en ağır biçimde yaşadıklarını belirten Öztopal, "Yaşanan tüm bu sorunların önüne geçilmesi, toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ve sıfır tolerans söylemli bütüncül bir yaklaşımla mümkün olacaktır. Toplumun yarısını temsil eden kadınlar olarak eşitlik sağlanmadığı sürece toplumda adaletten bahsetmenin mümkün olmayacağının bilincindeyiz." ifadesinde bulundu.

Kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları anma töreni, sergi, panel ve gala yemeği ile gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA