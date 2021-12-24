Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran konutlarında önceki gün saat 09.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Murat Kızıltepe (30) çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısından yere düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Kızıltepe tedavi altına alındı.

Kızıltepe, yapılan müdahalelere rağmen hastanenin yoğun bakım ünitesinde kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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