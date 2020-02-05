Samsun'da 8 bin 425 evlenme, 2 bin 347 boşanma işlemi

05.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:41

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Samsun'da 8 bin 425 evlenme, 2 bin 347 boşanma işleminin tescil edildiğini söyledi.



Vali Osman Kaymak, Samsun nüfusu, yıllık nüfus artışı ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 2019 yılında yürütmüş olduğu çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Samsun'un Türkiye'nin 16. büyük şehri olduğunu belirten Vali Osman Kaymak, "Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İlimizin nüfusu 2019 yılında 12 bin 826 kişi artarak 1 milyon 348 bin 542, yıllık nüfus artışımız ise binde 9,6 oldu. Karadeniz'in en büyük şehri olan Samsun'da kadın nüfusu bir önceki yıla göre 5 bin 857 artarak 679 bin 487, erkek nüfusu ise 6 bin 969 artarak 669 bin 55'e yükseldi" dedi.



"2 bin 347 boşanma, 8 bin 425 tescil"



Açıklamasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 2019 yılında 772 bin 229 işlem ve tescil gerçekleştirdiğini söyleyen Osman Kaymak, "Nüfus Müdürlüklerimize 2019 yılında 281 bin 96 vatandaşımız müracaat ederek yeni kimlik kartını aldı. 106 bin 46 vatandaşımız ise adres beyanında bulundu. Nüfus müdürlüklerimizde yine 2019 yılında 16 bin 221 doğum, 10 bin 933 ölüm, 8 bin 425 evlenme ve 2 bin 347 boşanma işlemi tescil edildi. Nüfus müdürlüklerimize yapılan müracaatlar sonucunda 2019 yılında 81 bin 554 adet sürücü belgesi ve 27 bin 963 pasaport verildi" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA