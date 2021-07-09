Samsun'da 8 bacaklı, 2 kuyruklu buzağı doğdu
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Samsun'da 8 bacaklı, 2 kuyruklu buzağı doğdu

Samsun'da 8 bacaklı, 2 kuyruklu buzağı doğdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Asarcık ilçesi Esentepe Mahallesi'nde doğan 2 kuyruklu ve 8 ayaklı buzağı görenleri şaşırttı.

Samsun'un Asarcık ilçesi Esentepe Mahallesi'nde doğan 2 kuyruklu ve 8 ayaklı buzağı görenleri şaşırttı.

Esentepe Mahallesi'nde ineğin sahibi Murat Çulha ile birlikte bir grup çiftçi, inek doğum yapamayınca ilçe merkezinden veteriner hekim çağırdı. Veteriner hekimin müdahalesi ile doğum güçlükle gerçekleştirildi. Doğum sonrası buzağının 2 kuyruklu ve 8 ayaklı olduğunu gören çiftçiler ve veteriner hekim şoka uğradı.

Murat Çulha, doğumdan bir gün sonra buzağının telef olduğunu, anne ineğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. - SAMSUN

Samsun'da 8 bacaklı, 2 kuyruklu buzağı doğdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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