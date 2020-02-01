Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
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Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Çarşamba ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

01.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:54
Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı ekiplerince yakalandı.

İlçe ekiplerince Kirazlıkçay Mahallesi'nde T.B. (37) isimli kişi şüphe üzerine durduruldu.

Kimlik sorgulaması sırasında polis ekiplerince zanlının kardeşine ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda tasarlayarak öldürme, hakaret, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri alma-bulundurma gibi 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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