Samsun'da 750 kilogram bakır kablo çaldığı öne sürülen 3 kardeş tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinden 750 kilogram bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22 Şubat'ta Tekkeköy ilçesindeki bir iş yerinden 100 bin lira değerinde 750 kilogram bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki 25 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, zanlılar kaçtıkları aracı ve gidiş istikameti belirledi.

Araç plakasında şüphelileri tespit eden ekipler, Emrah G, Serkan G. ile Ali Han G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek