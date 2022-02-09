Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu - Haberler
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Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

Samsun'da 5'i çocuk 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik odu.

ÇAY, AFYON (İHA) - Samsun'da 5'i çocuk 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik odu.

Olay, Havza ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ısınmak için semaveri odalarına alan aile gece uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen D.K., eşi B.K. ile çocukları G.S.K. (9), D.E.K. (7), Ş.N.K. (13), E.K.(6) ve Y.K. (12) Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun, Çay, 3. Sayfa, Haberler

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