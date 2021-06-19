Samsun'da 7 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı
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Samsun'da 7 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı

Samsun'da 7 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir eve düzenlenen operasyonda 7 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir eve düzenlenen operasyonda 7 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine A.T.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 7 bin 756 adet sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili A.T. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 7 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı - Haberler
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