Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da ele geçirilen 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da ele geçirilen 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan B.P., E.O.M., F.Z. ve E.K. isimli şahısları takibe aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda F.Z. ve E.K.'yi Yeşildere Mahallesi'nde 112 adet sentetik ecza hap ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında B.P. ve E.O M. isimli şahısların ikametine operasyon düzenleyen narkotik polisi, yaptıkları aramada 7 bin 140 adet daha sentetik ecza hap ele geçirdi. B.P. ve E.D.M. de gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçe mahkemeye ifade veren B.P. ve E.O.M. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.Z. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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