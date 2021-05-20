Samsun'da 7 Afganistanlının yakalandığı taksilerin şoförleri hakkında adli işlem uygulandı
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Samsun'da 7 Afganistanlının yakalandığı taksilerin şoförleri hakkında adli işlem uygulandı

Samsun'da 7 Afganistanlının yakalandığı taksilerin şoförleri hakkında adli işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 Afganistan uyrukluyu taşıyan 2 taksinin şoförü, haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 Afganistan uyrukluyu taşıyan 2 taksinin şoförü, haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında 2 gün önce durdurulan 2 ticari takside 7 kaçak Afganistan uyruklunun yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şoförlerin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Haklarında "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatılan şoförler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yabancı uyrukluların ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, 18 Mayıs'ta Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan ticari taksilerdeki 7 Afganistanlının yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirlemişti. Yabancı uyruklular, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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