Samsun'da 670 bin kaçak makaron sigara ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 670 bin gümrük kaçağı makaron sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine ve deposuna operasyon düzenleyen ekipler, farklı markalarda gümrük kaçağı 670 bin makaron sigara ele geçirdi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek