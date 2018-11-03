Samsun'da 667 Polisle Huzur Operasyonu

Samsun'da polis kamu düzeninin sağlanması, aranan kişi ve araçların yakalanması ve suçların caydırılmasına yönelik huzur operasyonu düzenlendi.

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Canik Emniyet Müdürlükleri sorumluluk alanlarında kamu düzeninin sağlanması, aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla saat 19.00 ile 23.00 arasında umuma açık yerlerde, parklarda, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda huzur operasyonu düzenlendi.

667 polis ve bekçinin katılımıyla 18 ayrı noktada düzenlenen huzur operasyonunda 4 bin 675 kişi, 748 araç, 183 iş yeri kontrol edildi.Yapılan aramalarda 7 iş yerine sigara içirtmekten idari yaptırım uygulandı, 1 iş yerine açıktan alkol almaktan veya aldırmaktan gerekli tutanak tanzim edildi, 1 iş yerine konsomatris çalıştırmaktan işlem yapıldı, -8 şahıstan amaç dışı bıçak elde edildi ve Kabahatler Kanununa göre idari yaptırım uygulanmış, alkol veya uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmaktan,

çocuk teslimine muhalefetten ve basit yaralama suçlarından 4 şahıs yakalandı, bu şahıslardan birinin 4 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Toplamda 14 araca trafik yönünden 18 bin 366 lire para cezası uygulandı.

Vatandaşların huzuru için bu tür uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi. - SAMSUN