Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlık ve şehitliklere akın etti Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlık ve şehitliklere akın etti Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bayramın ilk günü verilen sokak iznini mezarlıklar ve şehitliklere giderek dua ile geçirdi.

Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlık ve şehitliklere akın etti

SAMSUN - Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bayramın ilk günü verilen sokak iznini mezarlıklar ve şehitliklere giderek dua ile geçirdi.

Arefe günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlıklara gidemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 14.00-20.00 saatleri arasında verilen izinle yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Şehit yakınları da bugünü şehitlikte dua ederek geçirdi. Bazı vatandaşlar da zamanlarını parklar ve yürüyüş yollarında gezerek geçirdi. Bayramı torunları ve akrabalarından ayrı geçirdikleri için buruk olan yaşlılar, evden çıkarak hareket etme imkanı buldukları için de neşeliydiler. Evleri yakın olanlar pencere ve balkonlardaki yakınları ile dışarıdan görüşerek bayramlarını kutladı. Uzakta olanlar ise görüntülü görüşerek hasret giderdiler.

Şehitliği ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmed Diril, "Bugün 65 yaş üzeri vatandaşlarımız verilen izinden fırsat bularak burada vatan, bayrak, namus ve mukaddesatımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ziyaret ettim. Bayramın ilk gününde bu ziyareti ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Onları her zaman kalbimizde taşımamız gerekiyor ve bu ulvi değerleri aktarmamız gerekiyor. Hepsinin mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: İHA