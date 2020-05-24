Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlık ve şehitliklere akın etti
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Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlık ve şehitliklere akın etti

Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlık ve şehitliklere akın etti Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramın ilk günü verilen sokak iznini mezarlıklar ve şehitliklere giderek dua ile geçirdi.

24.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:59

Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlık ve şehitliklere akın etti

SAMSUN - Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramın ilk günü verilen sokak iznini mezarlıklar ve şehitliklere giderek dua ile geçirdi.

Arefe günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlıklara gidemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 14.00 - 20.00 saatleri arasında verilen izinle yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Şehit yakınları da bugünü şehitlikte dua ederek geçirdi.

Bazı vatandaşlar da parklara ve yürüyüş yollarına akın etti. Bayramı torunları ve akrabalarından ayrı geçirdikleri için buruk evden çıkarak hareket etme imkanı buldukları için neşeliydiler. Evleri yakın olanlar pencere ve balkonlardaki yakınları ile dışarıdan görüşerek bayramı kutladı. Uzakta olanlar ise görüntülü görüşme yardımıyla hasret giderdi.

Şehitliği ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmed Diril, "Bugün 65 yaş üzeri vatandaşlarımız verilen izinden fırsat bularak burada vatan, bayrak, namus ve mukaddesatımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ziyaret ettim. Bayramın ilk gününde bu ziyareti ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Onları her zaman kalbimizde taşımamız gerekiyor ve bu ulvi değerleri aktarmamız gerekiyor. Hepsinin mekanları cennet olsun" dedi.

Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlık ve şehitliklere akın etti

Kaynak: İHA

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