Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü

Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 61 yıldır çözülemeyen ve 26 kişinin taraf olduğu arazi anlaşmazlığı arabuluculuk uygulaması sayesinde 8 ayda çözüme kavuşturuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 61 yıldır çözülemeyen ve 26 kişinin taraf olduğu arazi anlaşmazlığı arabuluculuk uygulaması sayesinde 8 ayda çözüme kavuşturuldu.

Hukuki uyuşmazlıkların mahkemelere göre daha seri ve hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan, tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayanan arabuluculukta çözüme kavuşturulan örnek uygulamalardan biri de Samsun'da gerçekleşti.

Çarşamba'da 1900 yılı doğumlu Fatma Saral'ın vefatının ardından kendi üzerine kayıtlı 5 gayrimenkul tapusu 1960 yılında sicile kaydedildi. Saral'ın mirasçıları, nüfus kayıtlarında soy isimlerinin yanlış yazılması ve kütüklerdeki farklılıklar nedeniyle bugüne kadar miras konusunda herhangi bir sonuç alamadı. Mirasçılar, 61 yıldır devam eden anlaşmazlığın çözümü için mahkemeye gitmeye karar verdi.

Avukatlarıyla görüşen mirasçılardan bazıları mahkeme sürecinin uzun süreceği bilgisi üzerine arabulucuya başvurma kararı aldı.

"Mirasçılar, arabuluculuk müessesi sayesinde aynı masaya oturup anlaşmış oldu"

Arabulucu avukatın yaptığı araştırmalar sonucu, mirasın tarafı olduğu belirlenen 26 kişi tespit edildi. Arabulucu avukat, aralarında Saral'ın torunları ve torunlarının çocuklarından oluşan üç kuşak akrabayı video konferans yöntemiyle bir araya getirdi. Yirmi altı mirasçı ile görüşen arabulucu, 8 ay içinde tarafları uzlaşmaya ikna etti, 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturuldu.

Avukat Kübra Gündoğdu, AA muhabirine, arabuluculuğa konu olayın taşınmazlar üzerindeki miras paylaşımının 61 yıldır çözülememesi nedeniyle yaşandığını aktardı.

Uyuşmazlığın çözülmesi için tarafların kendilerine bilgi almak için başvurduğun anlatan Gündoğdu, "Biz de kendilerine dava açılmadan önce arabuluculuk kurumuna başvurmalarını tavsiye ettik. Bunun üzerine taraflar bize arabuluculuk konusunda başvurdular. 61 yıldır çözülemeyen miras paylaşımı 8 ay gibi kısa bir sürede çözüme kavuşmuş oldu. Yani yargı yolundan daha kısa bir sürede çözüme kavuşmuş ve zaman kaybını önlemiş oldu. Uzun yıllar anlaşamayan mirasçılar, arabuluculuk müessesi sayesinde aynı masaya oturup anlaşmış oldu." dedi.

Arabuculukta sürecin tarafların istekleri doğrultusunda ilerlediğine işaret eden Gündoğdu, "Arabuluculukta yargılamadaki gibi haklı veya haksız taraf aranmayıp ortak menfaat göz önüne alındı. Ayrıca taraflara da kısa sürede kazanç sağlamış oldu." ifadesini kullandı.

"Kimse birbirine küsmeden mirasımızı paylaştık"

Mirasçı Gülizar Arslan (55) ise miras anlaşmazlığının dededen babaya, babadan da kendilerine kaldığını ve arabulucu sayesinde 61 yıldır süren anlaşmazlığın sona erdiğini dile getirdi.

Fatma Karaca (50) da çok uzun süredir miras paylaşımı konusunda anlaşamadıklarını vurgulayarak, "Arabuluculuk sayesinde dava açmadan miras paylaşımını yaptık. Çok mutluyuz. Kimse birbirine küsmeden mirasımızı paylaştık." diye konuştu.

Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü
Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Doktor, aşı karşıtı vatandaşı resim çizerek böyle ikna etti
Doktor, aşı karşıtı vatandaşı resim çizerek böyle ikna etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Cristiano Burak Elmas Samet Aybaba Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:07:06. #1.16#

title