Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
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Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı Samsun'da seyir halindeki tırda çıkan yangında, 600 bin liralık pamuk araçla birlikte yandı.

Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı

SAMSUN - Samsun'da seyir halindeki tırda çıkan yangında, 600 bin liralık pamuk araçla birlikte yandı.

Yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 33. kilometresi Çakallı Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacikistan'dan yüklediği 600 bin lira değerindeki pamukları Gaziantep'e götüren Tacikistan uyruklu Rustamjon Partobov idaresindeki 999 8399KK02 çekici plakalı, buna takılı 02 AA2232 plakalı yarı römork Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken yangın çıktı. Araç sürücüsü yangını fark edince tırı kenara çekip kendisi son anda dışarı attı ve alevler tırı sardı. Tırın pamuk yükle olmasından dolayı yangın tamamen aracı sararken, olay yerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yol kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ettiler. Alevlerin tamamen sardığı tırda yüklü 600 bin lira değerindeki pamuk yanarak zara gördü. Tırdan geriye ise demir yığınları kaldı. Tırın ve yanın pamuklar iş makineleri yardımıyla kenara kaldırıldı. Tır sürücüsünün ise yangında saçları ile kaşlarının uçlarının yanmış olduğu dikkat çekti.

Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı
Samsun'da 600 bin liralık pamuk tırla birlikte alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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