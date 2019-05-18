Samsun'da 6. Vosvosfest Şenliği

Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 Silah Arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında "Vosvosfest Şenliği" gerçekleştirildi.

Samsun Vosvos Kulübünce bu yıl 6'ncısı düzenlenen şenlik kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve "vosvos" olarak bilinen eski model araç sahipleri, Batıpark dolgu sahasında kamp kurdu. Kamp alanında bazılarının araçlarının üzerine kurduğu çadırlar dikkati çekti.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan vosvoscular, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Hakkı kasapoğlu ile birlikte şehir turu attı.

Samsun Vosvos Kulübü Başkanı Ümit Suluova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'u dünyaya tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Vosvos" tutkusunun farklı bir tutku olduğuna işaret eden Suluova, "Onlara bir canlı gibi, bizden biri gibi davranıyoruz. Onlarla yurdun dört bir yanını dolaşıyoruz. Doğaya ve insanlara güzellik katmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA