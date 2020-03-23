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Alaçam, Samsun, Ekonomi

Samsun'da 6 ton silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı

Samsun'da çayır mera ve yem bitkilerini geliştirme projesi kapsamında çiftlere 6 ton silajlık mısır tohumluğu dağıtımı yapıldı.

23.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:36
Samsun'da 6 ton silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı

Samsun'da çayır mera ve yem bitkilerini geliştirme projesi kapsamında çiftlere 6 ton silajlık mısır tohumluğu dağıtımı yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mera ıslah ve amenajman projeleri yürütülen Alaçam Gökçeboğaz, Bafra Kaygusuz, Emenli, Osmanbeyli, Elifli, Çarşamba Akçatarla, Yukarı Dikencik, Havza Ortaklar, 19 Mayıs Engiz, Ladik Çadırkaya Mahallelerinde silajlık mısır üretim yapan çiftçilere ve diğer çiftçilere 6 bin kilogram silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "9 Mart 2020 Perşembe günü Bafra Çetinkaya Tarım Kredi Kooperatifi'nden Alaçam, Bafra, Çarşamba, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerindeki çiftçilere teslim edilmek üzere ilçe müdürlüklerinin teknik elemanlarına 3 bin 660 kilogram (305 paket) silajlık mısır tohumlukları ve 20 Mart 2020 Cuma günü Havza Tarım Kredi Kooperatifi'nden Asarcık, Atakum, Canik, Havza, İlkadım, Kavak, Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki üreticilere teslim edilmek üzere 2 bin 340 kilogram (195 paket) silajlık mısır tohumlukları teslim edilmiştir" denildi.

Birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler dikkate alınarak 2019 yılı bütçesinden 140 bin TL karşılığında alımı yapılan toplam 6 bin kilogram silajlık mısır tohumluğu çiftçilere ulaştı. Proje sayesinde 3 bin dekar alanda silajlık mısır üretimini gerçekleşecek olup, 18 bin ton mısır silajının üretimi hedefleniyor. Proje kapsamında üretim yapan çiftçiler bu sayede 5 milyon 400 bin TL civarında gelir edecek ve silajlık mısır üretimi yaptığı alanlardan 300 bin TL yem bitkisi destekleme ödemesi alacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu ilimizde yem bitkileri tarımını geliştirmek amacıyla pek çok faaliyet yürütmekteyiz. Silajın hayvan beslemedeki önemini dikkate aldığımızda yaptığımız bu çalışma ile önemli düzeyde kazanım sağlayacağız. Hayvancılık sektörünün ayrılmaz bir parçası olan genelde yem bitkileri özelde ise silajlık mısır tarımı önümüzdeki dönemlerde de teşvik edilecektir. Bu bağlamda tüm çiftçilerimize hayırlı üretimler dilerim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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