Samsun'da 6 milyon 940 bin kaçak makaron sigara ele geçirildi
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Samsun'da 6 milyon 940 bin kaçak makaron sigara ele geçirildi

03.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:16
Samsun'da 6 milyon 940 bin kaçak makaron sigara ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 milyon 940 bin gümrük kaçağı makaron sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 milyon 940 bin gümrük kaçağı makaron sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin men ve ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine ait depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 milyon 940 bin değişik markalarda gümrük kaçağı makaron sigara ele geçirdi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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