Samsun"Da 6. Kattan Düşen Suriyeli Ağır Yaralandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen Suriyeli işçi, ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmut Mulhim, iddiaya göre binanın 6. katında çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut Mulhim, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen ve başından darbe alan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. - SAMSUN