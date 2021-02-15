Samsun'da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Samsun'da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

15.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:13
Samsun'da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde 6 katlı apartmanın en üst katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde 6 katlı apartmanın en üst katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 721. Sokak'taki binanın en üst katında oturan Sevcan Doğan (39), evinin penceresinden düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Doğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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