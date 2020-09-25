Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

25.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:41
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Samsun'da apartmanın 6. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da apartmanın 6. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 6. kattaki evlerinin balkonunda oynayan Bertuğ Taha Duman, aşağı bakmak isterken dengesini kaybederek düştü.

Çocuğun düştüğünü gören baba Özcan Duman, oğlunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Ağır yaralanan çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Bertuğ Taha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları (1)
GHJ: farkındaysanız son günlerde Türkiye''nin her yerinde insanlar binalardan Tepelerden düşmeye başladı ne oluyor havadan millete uyuşturucu sprey mi sıkıyorlar nedir düşen düşene
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Mbaye Diagne Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 14:52:32. #1.15#
title