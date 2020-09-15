Samsun'da 6. katın penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
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Samsun'da 6. katın penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 6. katın penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
15.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:02

Samsun'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Yağmur Şimşek, 6. katın penceresinden düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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