Samsun'da 6. katın penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Samsun'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Yağmur Şimşek, 6. katın penceresinden düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA