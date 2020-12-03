Samsun'da 6 bisiklet hırsızlığına 2 gözaltı
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Samsun'da 6 bisiklet hırsızlığına 2 gözaltı

03.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:01
Samsun'da 6 bisiklet hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun'da 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Cumhuriyet, Mimarsinan ve Yeni Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen S.T.D.(18) ve M.E.S.(16) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T.D. Recep Tokur Polis Merkezi'ne, M.E.S. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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