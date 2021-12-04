Samsun'da 597 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı - Haberler
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Samsun'da 597 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 597 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı

Samsun'da 597 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 597 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.K.'yi takibe aldı. C.K. ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şüpheli şahıs İlyasköy Mahallesi'nde araç içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 570 adet ecstasy hap ve 27 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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