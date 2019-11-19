Samsun'da 593 binaya yapı ruhsatı

19.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:59

Samsun'da 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 593 yapı ruhsatı verildi.



Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen 593 bina ile (yüzde 1,76) 21. sırada yer aldı. Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı ise 33 bin 684 oldu. İstanbul yapı ruhsatı verilen 3 bin 382 bina ile (yüzde 10,04) iller arasında ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla 2 bin 109 bina ile (yüzde 6,26) İzmir ve bin 903 bina ile (yüzde 5,65) Konya izledi. Bina sayısı en az olan iller sırasıyla Karabük, Bartın ve Ardahan oldu.



Samsun'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 732 bin metrekare olarak belirlendi. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Samsun'da yapı ruhsatı verilen 732 bin metrekare alan ile Türkiye'de 16. sırada yer aldı. Samsun'da yapı ruhsatı verilen toplam alan içinde 300 bin (yüzde 40,96) konut kullanım alanı, 327 bin metrekare (yüzde 44,58) konut dışı kullanım alam ve 106 bin ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 1 milyar 293 milyon TL



Samsun'da 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 1 milyar 293 milyon TL olup bu değer ile Türkiye'de 15. sırada yer aldı.



Samsun'da 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise 2 bin 512 oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA