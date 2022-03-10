Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde belirlenen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Samsun, Güncel, Haberler

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