Samsun'da 52 bin 880 makaron ile 70 kilogram tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da 52 bin 880 makaron ile 70 kilogram tütün ele geçirildi

07.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:18
Samsun'da 52 bin 880 makaron ile 70 kilogram tütün ele geçirildi

Samsun'da, 52 bin 880 makaron ile 70 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da, 52 bin 880 makaron ile 70 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 52 bin 880 doldurulmuş makaron, 70 kilogram açık kıyılmış tütün, 80 sökülmüş bandrol ve 6 paket kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Oğuzhan Koç Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Cüneyt Çakır Güven Yalçın
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da 52 bin 880 makaron ile 70 kilogram tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 19:19:21. #1.15#
title