Samsun'da 52 bin 880 makaron ile 70 kilogram tütün ele geçirildi

Samsun'da, 52 bin 880 makaron ile 70 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da, 52 bin 880 makaron ile 70 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 52 bin 880 doldurulmuş makaron, 70 kilogram açık kıyılmış tütün, 80 sökülmüş bandrol ve 6 paket kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek