Samsun'da 511 kapsül sentetik hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 511 kapsül sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 511 kapsül sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen K.A. ile O.K. hakkında çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 511 kapsül sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız