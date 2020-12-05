Samsun'da 5 yılda 78 bin 889 kişiye 33 milyondan fazla doğum yardımı yapıldı
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Samsun'da 5 yılda 78 bin 889 kişiye 33 milyondan fazla doğum yardımı yapıldı

05.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:01
Samsun'da 5 yılda 78 bin 889 kişiye 33 milyondan fazla doğum yardımı yapıldı

Samsun'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan "doğum yardımı" kapsamında 5 yılda 78 bin 889 kişiye 33 milyon 473 bin 298 TL doğum yardımı yapıldı.

Samsun'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan "doğum yardımı" kapsamında 5 yılda 78 bin 889 kişiye 33 milyon 473 bin 298 TL doğum yardımı yapıldı.

Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan doğum yardımı kapsamında Samsun'da 5 yılda 78 bin 889 kişiye 33 milyon 473 bin 298 TL doğum yardımı yapıldığını söyledi.

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında doğum yardımı yapıldığını ifade eden Balcı, "Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren gerçekleşen her canlı doğum için verilmektedir. Bu tarihten önce doğan çocuklar bu yardımdan yararlanamıyorlar. Ancak yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılmaktadır" dedi.

"5 yılda 78 bin 889 kişiye 33 milyon 473 bin 298 TL doğum yardımı yapıldı"

Doğum yardımının annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapıldığını, aksi takdirde babaya yapıldığını belirten Balcı şunları söyledi:

"Merkezde yaşayan vatandaşlarımız Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İlkadım ve Atakum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bu haktan yararlanabilirler. Merkez ilçelerin dışında ikamet eden vatandaşlarımız en yakın sosyal hizmet merkezi, huzurevine ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek bu haktan faydalanabilir. Kamuda çalışan vatandaşlarımızın başvuruları şahsen alınmamaktadır. Bu vatandaşlarımız kendi kurumlarına müracaat edecek ve kurumlarından bize gelecek üst yazı ile bu haktan yararlanabilirler. 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan doğum yardımı kapsamında Samsun'da 5 yılda 78 bin 889 kişiye 33 milyon 473 bin 298 TL doğum yardımı yapıldı." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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