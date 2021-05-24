Samsun'da 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Samsun'da 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, "müstehcen yayınları yayınlamak" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Y.İ'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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