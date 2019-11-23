Samsun'da "5. ÖRAV Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi

23.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:08

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, "Bugün ulusların ileri gitmesinde en büyük faktör öğretmenlerimizdir. Biz de vakıf olarak onları desteklemeye ve eğitmeye devam edeceğiz." dedi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel düzenlenen ÖRAV Eğitim Şenliği'nin 5'incisi Samsun'da gerçekleştirildi.

Nafiz Karadere, İlkadım Güzel Sanatlar Lisesindeki programda yaptığı konuşmada, 2006 yılında ÖRAV'ın eğitim için bir şeyler yapmak düşüncesiyle yola çıktığını söyledi.

Türkiye'de eğitim için hayırsever vatandaşların okullar yaptığını anımsatan Karadere, şöyle konuştu:

"Şirketler 'çocukları okula gönderelim' kampanyaları düzenliyordu. Kız çocuklarımızın okullara gönderilmesi için kampanyalar düzenleniyordu. Bunlar kendi içinde son derece değerli çalışmalar ve çok güzel sosyal sorumluluk projeleridir. Biz farklı bir şey yapmak için yola çıktık. Çocukların eğitim kalitesini yükseltmek istedik. Bunun için öğretmenlerimizi yetiştirmemiz gerekliydi. Bu fikirden yola çıkarak Milli Eğitim Bakanlığımızın kapısını çaldık. Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde Amerika'dan aldığımız öğretim sistemini Türkçeleştirdik ve modüller hale getirerek çalışma programları hazırladık."

"175 bin öğretmene eğitim verildi"

Karadere, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına asla karışmadıklarını belirterek, müfredatın öğretmenlerin öğrencilere veriliş biçiminde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar 175 bin öğretmene eğitim verdiklerine işaret eden Karadere, "Bu 175 bin öğretmenimizle 7 milyon öğrencimizi ulaştık. Bugün ulusların ileri gitmesinde en büyük faktör öğretmenlerimizdir. Biz de vakıf olarak onları desteklemeye ve eğitmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında bu kentte eğitim şenliğini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Milli Eğitim İl Müdürü Coşkun Esen ise öğrencileri eğiten öğretmenlerin her gün kendilerini bireysel anlamda yenilemek ve geliştirmek durumunda olduğuna dikkati çekerek, "Bugünün çocuğunu daha nitelikli hale getirmek için kendimizi geliştirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından şenlik kapsamında oluşturulan 6 farklı atölyede öğretmenlere eğitim verildi.

Kaynak: AA