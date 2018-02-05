Samsun'da 5 Kişinin Telefonunu Çalan Suriyeli Kadın Yakalandı

Samsun'da farklı tarihlerde 5 ayrı kadının, yankesicilik yöntemiyle cep telefonlarını çaldığı iddia edilen Suriyeli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde 5 ayrı kadının yankesicilik yöntemiyle cep telefonları çalındı. 19 Mayıs Mahallesi'nde bir cep telefonu dükkanına cep telefonu satmak isteyen Suriyeli Naser Alsaleh A.(21) adlı genç kadın, iş yeri sahibinin cep telefonlarının çalıntı olduğunu tespit edip polise haber vermesi üzerine yakalandı. Neser Alsaleh A. telefonları kendisine Suriyeli Amani Muhammed A.'nın (21) verdiğini ve şifresinin kırılmasını istediğini söyledi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Amani Muhammed A. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu Amani Muhammed A.'nın 5 ayrı kadının cep telefonlarını çaldığı tespit edildi. Gazi Polis Merkezindeki işlemleri tamamlanan Amani Muhammed A. adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN