Samsun'da 5 kişinin saldırısına uğrayan kardeşler hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da 5 kişinin saldırısına uğrayan 2 kardeşten biri bıçaklanarak diğeri ise darp ederek kanlar içinde kalıp hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Müjde Sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı ve darp sonucu saldırıya uğrayan iki kardeşten B.Ş. bıçaklanarak, Y.Ş.ise darp edilerek kanlar içinde kaldı. Yaralanan kardeşler 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşler kendilerine 5 kişinin saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.