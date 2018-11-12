Samsun'da 5. Kattan Düşen Kadın Öldü

Samsun'da 5. Kattan Düşen Kadın Öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde 7 katlı apartmanın 5. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da 5. Kattan Düşen Kadın Öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde 7 katlı apartmanın 5. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Makbule Handan Yeşiltaş (40), 7 katlı apartmanın 5. katındaki evinin yatak odası balkonundan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Yeşiltaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk annesi Yeşiltaş'ın epilepsi hastası olduğu, bugün iltihaplı romatizma nedeniyle kortizon iğnesi yaptırdığı öğrenildi.

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