Samsun'da 5. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da evlerinin 5. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'de saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk annesi Handan Yeşiltaş (40) evlerinin 5. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Handan Yeşiltaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Handan Yeşiltaş'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN