Samsun'da 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Samsun'da 5. katın balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'da 5. katın balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Atlas Pala, evlerinin 5. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Pala, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Atlas Pala yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA