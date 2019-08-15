15.08.2019 17:15

Samsun'da 5. kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da 5. katın penceresinden düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesine ait evin 5. katında çıktığı divanın üzerinde oyun oynarken pencereden yere düşen 2,5 yaşındaki Emrah K., ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah B., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA