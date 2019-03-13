Samsun'da 5 İnşaattan Hırsızlık Zanlısı 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da 5 ayrı inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 ayrı inşaattan hırsızlar tarafından dış cephe filesi, klozet taşı, laminat parke ve boya çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını E.A.(32) ve Y.U.'nun (42) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan E.A. ve Y.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA