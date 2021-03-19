Samsun'da 5 bin personel ile korona denetimi yapılacak
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Samsun'da 5 bin personel ile korona denetimi yapılacak

19.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:13
Samsun'da 5 bin personel ile korona denetimi yapılacak

19) vaka sayısında birinci sırada yer alan Samsun'da 5 bin personelin katılımıyla tematik genel denetim yapılacak.

19) vaka sayısında birinci sırada yer alan Samsun'da 5 bin personelin katılımıyla tematik genel denetim yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6-12 Mart tarihleri arasındaki haritada 100 binde 458,53 vaka sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da denetimler sıklaştırılacak. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 19-25 Mart tarihleri arasında korona virüsü kontrol almak ve yayılım hızını düşürmek için genel tematik denetim yapılacağını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızın haftalık tematik denetimler konulu genelgesi doğrultusunda, bugünden itibaren ilimizde 5 bin denetim personelinin katılımıyla bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim gerçekleştirilecek olup, günlere göre denetlenecek alanlar şu şekilde olacaktır. Korona virüsü haritasında kırmızı kategoride çok yüksek riskli şehirler arasında bulunan ilimizin görünümünü maviye döndürmek, ancak kurallara tavizsiz riayet etmemizle mümkün olacaktır. Lütfen, bu süreçte temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymanın yanı sıra eş-dost, akraba, hasta ve taziye gibi ziyaretlerini de bir süre daha erteleyelim, zorunlu olmadıkça evimizden dışarıya çıkmayalım" dedi.

Haftalık tematik denetimler kapsamında yeme içme yerleri, düğün ve nikah salonları, toplu ulaşım araçları, cadde, sokak, sahil, meydan, AVM'ler, oteller, okulları, berberler, şans oyunları bayileri, OSB'ler, spor tesisleri ve dernek lokali gibi umuma açık yerlerde denetim yapılacak. - SAMSUN

Samsun'da 5 bin personel ile korona denetimi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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