Samsun'da 5 Bin 376 Uyuşturucu Hapla İlgili 4 Kişi Tutuklandı

Samsun'da yolcu otobüsünden inen bir kişinin çantasında yapılan aramalarda ele geçirilen 5 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Kocaeli'den Samsun'a yolcu otobüsü ile gelen S.K.'yi otobüsünden indiği sırada gözaltına aldı. S.K.'nin çantasında yapılan aramada Kocaeli'den getirdiği 5 bin 376 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan kapsül şeklinde hap ele geçirildi. Olayla ilgili Samsun'a getirilen uyuşturucuyla ilgili M.K., A.Ç. ve S.K. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan S.K., M.K., A.Ç. ve S.K. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA