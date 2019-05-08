Samsun'da 5 Bin 376 Adet Uyuşturucu Hapla İlgili 4 Şahıs Adliyede

Samsun'da yolcu otobüsünden inen bir kişinin çantasında yapılan aramalarda uyuşturucu özelliği bulunan 5 bin 376 adet sentetik ecza adlı ilaç ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Kocaeli ilinden Samsun'a yolcu otobüsü ile gelen S.K.'yi otobüsünden indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. S.K.'nin çantasında yapılan aramada Kocaeli'nden getirdiği 5 bin 376 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan kapsül şeklinde hap ele geçirildi. Olayla ilgili Samsun'a getirilen uyuşturucuyla ilgili M.K., A.Ç. ve S.K. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.K., M.K., A.Ç. ve S.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA