Samsun'da 5 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa minibüste yapılan aramada 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları kapalı kasa minibüste yaptıkları aramada, değişik markalarda toplam 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraları Trabzon'dan alarak Samsun'a getirdiği tespit edilen araç sürücüsü Tuncay A.(45) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN