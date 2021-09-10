Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ACD 66 plakalı kamyonet, 55 AEL 806 plakalı hafif ticari araç, 55 ACM 509 plakalı hafif ticari araç, 55 LD 062 plakalı hafif ticari araç ve 34 EBV 042 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 55 ACM 509 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Y. yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN