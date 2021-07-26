Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
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Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Anadolu Bulvarı Araştırma Hastanesi Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücülerinden Orhan Ç. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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