Samsun'da 5,1 milyonluk liralık OKA destekli projelerin sözleşmeleri imzalandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli yaklaşık 5,1 milyon liralık projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli yaklaşık 5,1 milyon liralık projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Samsun Valiliğinde gerçekleşen törende imzalanan projeler ile Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Bafra OSB ve Havza OSB'de yaklaşık 5,1 milyon liralık teknik altyapı geliştirme yatırımları desteklenecek.

Vali Dağlı, Organize Sanayi Bölgelerinin kente yatırımların artması için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Dağlı, "Ülkemizin ve ilimizin ekonomik olarak gelişerek, kalkınmasında öncü rol üstlenen OSB'lerin genişlemesi, üretim, istihdam ve ihracatın artması için hep birlikte çalışıyoruz. Amacımız, yatırımcılarımızı her anlamda destekleyerek, vatandaşlarımıza daha çok iş imkanı sağlamak, istihdam oranına büyük bir ivme kazandırmaktır." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü